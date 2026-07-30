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Tingkat Kepuasan ke Prabowo Merosot, Dasco Gerindra Bilang Begini

Tingkat Kepuasan ke Prabowo Merosot, Dasco Gerindra Bilang Begini
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Presiden Prabowo saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan temuan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto bakal menjadi bahan kajian internal.

"Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari, juga kami kaji," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).

Selain menjadi kajian, kata Dasco, temuan SMRC bakal dikomparasikan dengan temuan yang juga dilakukan pemerintah.

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"Tentunya juga hasil survei juga itu adalah berupa masukan-masukan yang nantinya kami akan komparasikan dan kami berharap pihak pemerintah dalam hal ini kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang kemudian memang terjadi pada saat ini," lanjutnya. 

Saat ditanya mengenai apakah hasil survei ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan, Wakil Ketua DPR RI ini memberikan konfirmasi. 

"Iya, kalau memang hasil kajiannya kan ada yang kemudian memang sesuai dengan keadaan pada saat itu," kata dia.

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Sebelumnya, SMRC mengungkap terjadi tren penurunan tajam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal demikian seperti tertuang dalam survei terbaru SMRC berjudul Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden yang dilaksanakan 5-19 Juli 2026.

Gerindra bakal menjadikan survei SMRC terkait merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo sebagai kajian internal.

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