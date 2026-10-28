Tingkat Pengangguran Terbuka Turun, Pendidikan Vokasi & Pelatihan Kerja Digenjot

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menanggapi penurunan angka pengangguran yang diklaim mendekati level terendah sejak 1994.

Perkembangan indikator ketenagakerjaan nasional pada 2026 mencatatkan tren positif yang sejalan dengan penguatan berbagai variabel ekonomi makro Indonesia.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berhasil ditekan hingga menyentuh angka 4,65%.

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Angka tersebut diklaim menandai capaian terendah pengangguran dan mendekati level stabilitas ketenagakerjaan sejak 1994.

Haryo menjelaskan pemerintah terus memantau dinamika ketenagakerjaan sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan ekonomi.

"Capaian TPT 4,65% ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dorongan sektor riil dan investasi dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja,” ujar Haryo dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (28/10).

Secara metodologi standar internasional dan BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka diukur dari persentase jumlah pencari kerja terhadap total angkatan kerja nasional.

TPT sebesar 4,65% di tahun 2026 dinyatakan sebagai bukti daya serap pasar kerja nasional, di mana perekonomian mampu membawa rasio pengangguran kembali menyentuh level yang nyaris serendah tahun 1994 sebesar 4,36%.