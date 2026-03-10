Tingkatkan Cita Rasa Kopi dengan 3 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - KOPI tidak diragukan lagi merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Kandungan kafeinnya yang tinggi bisa membantu menghilangkan rasa kantuk.

Ada cara membawa pengalaman minum kopi ke tingkat lebih tinggi dengan menambahkan rempah-rempah, bahan alami yang bisa mengubah rasa da aroma kopi menjadi lebih menyegarkan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu manis

Kayu manis, bahan alami yang bisa menambah sentuhan nikmat pada kopi.

Tidak hanya menghadirkan profil rasa yang unik, tetapi juga memiliki sigfat antioksidan yang memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Baca Juga: 5 Bahan Alami Pereda Nyeri yang Bisa Anda Coba

Kayu manis bisa menurunkan kolestrol jahat, mengatur gula darah, dan melawan peradangan, sehingga menambah manfaat kesehatan.

2. Kapulaga

Menambahkan sedikit kapulaga ke dalam kopi yang baru diseduh bisa meningkatkan rasa dan aroma.