Tingkatkan Daya Ingat dengan Mengonsumsi 3 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - MENERAPKAN pola gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat kesehatan menurun.

Salah satunya ialah daya ingat. Banyak orang mengalami saat-saat ketika pikiran tampak kabur, sehingga sulit untuk fokus dan melakukan tugas secara efisien.

Untungnya, ada solusi alami yang bisa membantu mempertajam pikiran dan menghilangkan kabut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ginkgo Biloba

Banyak digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ginkgo biloba berasal dari daun pohon ginkgo.

Dipercaya bisa digunakan sebagai bahan alami untuk meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi kabut mental.

Ginkgo biloba juga kaya akan antioksidan yang melindungi otak dari stres oksidatif.

2. Kunyit

Dikenal karena sifat antiinflamasinya, kunyit adalah bumbu utama masakan.