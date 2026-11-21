Tingkatkan Daya Saing, UMKM Mustahik Dibekali Keterampilan Digital Marketing
jpnn.com, BOGOR - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membekali pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mustahik binaan di Kabupaten Bogor dengan keterampilan pemasaran digital untuk mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan pasar.
Program tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Konten dan Digital Marketing di Rumah Digital Bogor pada 18–19 November 2026.
Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas H. Idy Muzayyad, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk.
"Kami ingin para pelaku UMKM binaan tidak hanya mampu memproduksi barang berkualitas, tetapi juga cakap mempromosikannya secara kreatif melalui media sosial agar usaha mereka tumbuh berkelanjutan," kata Idy.
Dalam kegiatan yang bekerja sama dengan Digimonusa tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi, mulai dari pola pikir pemasaran digital, penguatan identitas merek atau branding, penentuan pilar konten, hingga teknik pembuatan foto dan video produk.
Peserta juga dibekali pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta strategi promosi berbayar.
Materi tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM menghasilkan konten pemasaran yang lebih kreatif dan mampu menjangkau calon konsumen secara luas.
Pelatihan di Kabupaten Bogor merupakan bagian dari program pemberdayaan berskala nasional yang menyasar 300 pelaku UMKM mustahik di 10 lokasi.
Pelaku UMKM mustahik di Bogor dibekali keterampilan digital marketing untuk memperluas pasar usaha.
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