Tingkatkan Daya Saing Usaha di Pasar Internasional, RI Terapkan Free Trade Agreement
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menerapkan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha di pasar internasional.
FTA merupakan sebuah perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan dua negara atau lebih untuk mengatur pengenaan resiprokal tarif preferensi antarpihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan 18 FTA baik dalam skema multilateral, regional, maupun bilateral.
Secara rinci, Indonesia telah menerapkan 8 FTA di wilayah ASEAN atau Asia Pasifik (regional), 8 FTA antar-dua-negara (bilateral), dan 2 FTA dengan banyak negara (multilateral).
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengungkapkan dalam implementasi FTA, Bea Cukai bertindak sebagai receiving authority atau otoritas yang secara resmi menerima dan menangani permintaan informasi atau verifikasi asal barang dari negara mitra.
“Implementasi FTA dapat memberikan manfaat strategis berupa pemberian tarif preferensi yang dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia serta efisiensi impor bagi pelaku usaha,” ujar Budi.
Tarif preferensi merupakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Tarif preferensi hanya dikenakan terhadap barang originating dari negara anggota pengekspor yang memenuhi syarat dikenakannya tarif preferensi.
Indonesia menerapkan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha di pasar internasional
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Tindak Rokok Ilegal dalam Truk Berpendingin di Semarang, Nilai Barbuk Fantastis
- Perusahaan Rokok Asal Nganjuk Sukses Ekspor Perdana ke Malaysia, Nilainya Rp 1,2 Miliar
- Bea Cukai Musnahkan BMMN Senilai Rp 1,19 Miliar di Balikpapan, Ini Perinciannya
- Hidup Mati
- Lihat Tuh, Toyota Ekspor 3 Juta Unit Kendaraan Buatan Anak Bangsa ke 100 Negara
- Menteri Bahlil Bakal Stop Impor Solar Tahun Depan, RI Siap Gunakan Biodiesel B50