Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 3 Vitamin Ini

Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 3 Vitamin Ini

Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 3 Vitamin Ini
Ilustrasi: Ikan salmon. Foto: foodlife

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu seperti ini bisa membuat daya tahan tubuh menurun.

Daya tahan tubuh yang menurun tentu bisa membuat Anda rentan terserang berbagai penyakit.

Sayangnya, pada suatu kondisi tertentu sistem imun tidak bisa bekerja dengan semestinya.

Untuk itu, tubuh memerlukan vitamin agar daya tahan tubuh menjadi lebih optimal.

Ada banyak jenis vitamin yang diperlukan tubuh selain vitamin C. Apa saja?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Vitamin A (retinol)

Vitamin A khasiatnya memelihara lapisan organ dan bagian tubuh tertentu, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Makanan sumber vitamin A biasanya identik dengan wortel. Padahal, Anda juga bisa menemukan vitamin ini dalam hati sapi, udang, telur, dan ikan.

Ada beberapa jenis vitamin yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja vitamin E.

