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Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini

Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini
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Kapulaga. FOTO: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya tahan tubuh yang lemah bisa membuat Anda rentan terserang penyakit.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ialah dengan mengonsumsi berbagai herbal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Ramuan nenek moyang

Basil, lada hitam, kismis, kayu manis dan jahe kering dijadikan rebusan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Ramuan itu dianjurkan diambil sekali atau dua kali sehari. Basil dikatakan sebagai solusi penyembuhan dari semua penyakit terutama karena sifat antioksidan dan antimikroba.

Mengunyah daunnya membantu melepaskan gejala flu dan masalah paru-paru seperti bronkitis.

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Sementara itu, piperine dalam lada hitam adalah antioksidan kuat, di mana kayu manis memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba terhadap infeksi.

Jahe kering dikenal semua orang karena senyawa peningkat kekebalannya, sementara kismis dikemas dengan vitamin dan mineral untuk melawan virus.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya ialah ramuan nenek moyang.

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