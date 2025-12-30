Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 5 Buah Berwarna Merah Ini

jpnn.com, JAKARTA - BUAH merupakan makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Disarankan untuk mengonsumsi setidaknya lima hingga sembilan porsi buah per hari.

Namun, jumlah buah yang Anda makan bukanlah satu-satunya hal yang perlu kamu pertimbangkan.

Anda juga perlu mencoba mengonsumsi buah dalam berbagai warna.

Hal ini karena warna buah yang berbeda menunjukkan nutrisi yang dikandungnya.

Mengonsumsi berbagai macam buah membantu memastikan Anda mendapatkan cukup nutrisi yang berbeda yang kamu butuhkan untuk kesehatan yang baik.

Ada banyak buah merah yang bisa dipilih, dan masing-masing memiliki keunikan tersendiri.

Antioksidan seperti likopen dan antosianin, yang ditemukan dalam banyak buah merah bisa membantu mengatasi berbagai penyakit mulai dari penyakit jantung dan kanker prostat hingga menurunkan risiko stroke dan degenerasi makula (penyebab utama kebutaan pada orang berusia 60 tahun ke atas).