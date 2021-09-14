Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini Setiap Pagi
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya tahan tubuh yang kuat bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.
Daya tahan tubuh yang kuat adalah apa yang Anda butuhkan untuk menjalani hidup yang sehat.
Faktanya, gaya hidup sehat berarti memasukkan lebih banyak makanan penambah kekebalan tubuh ke dalam pola makan Anda.
Apa yang lebih baik untuk memulai daripada sarapan? Anda lihat, sarapan kamu harus berat dan sehat karena merupakan makanan pertama di hari itu.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Buah jeruk
Tambahkan buah jeruk seperti jeruk, lemon, dan jeruk bali ke sarapan Anda karena buah-buahan tersebut merupakan gudang nutrisi dan membantu daya tahan tubuh serta melawan kanker.
Jeruk kaya akan vitamin C dan mineral yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda.
Makanan ini juga dikenal karena efek antiinflamasi dan antioksidannya yang membuat Anda memiliki kulit yang sempurna.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa Anda konsumsi saat sarapan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya pepaya.
