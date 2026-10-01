Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat daya tahan tubuh Anda menurun.
Jika Anda mulai sering mengalami pilek dan batuk, perubahan musim mungkin telah menjebak Anda.
Perubahan musim biasanya disertai dengan gejala pilek dan flu yang bisa mengganggu daya tahan tubuh Anda dan membuat Anda merasa kesal.
Perubahan suhu mengharuskan tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi baru.
Ada makanan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh Anda dan melewati perubahan musim tanpa jatuh sakit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Jeruk
Salah satu buah yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh adalah jeruk.
Dengan bertambahnya jam siang hari, sekarang mungkin waktu terbaik bagi Anda untuk pergi ke pasar dan membeli beberapa jeruk.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya adalah jahe.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 11 Makanan Penurun Berat Badan yang Wajib Anda Konsumsi
- 3 Makanan Tinggi Kandungan Omega-3 yang Wajib Anda Konsumsi
- Ingin Kenyang Lebih Lama, Coba Konsumsi 5 Makanan Ini
- 5 Makanan yang Ampuh Menaikkan Berat Badan dengan Cepat
- Tingkatkan Stamina Sebelum Olahraga dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini
- 7 Makanan Tinggi Protein yang Baik untuk Tubuh