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Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini

Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini
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Sup ayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat daya tahan tubuh Anda menurun.

Jika Anda mulai sering mengalami pilek dan batuk, perubahan musim mungkin telah menjebak Anda.

Perubahan musim biasanya disertai dengan gejala pilek dan flu yang bisa mengganggu daya tahan tubuh Anda dan membuat Anda merasa kesal.

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Perubahan suhu mengharuskan tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi baru.

Ada makanan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh Anda dan melewati perubahan musim tanpa jatuh sakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

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1. Jeruk

Salah satu buah yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh adalah jeruk.

Dengan bertambahnya jam siang hari, sekarang mungkin waktu terbaik bagi Anda untuk pergi ke pasar dan membeli beberapa jeruk.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya adalah jahe.

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