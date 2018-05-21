Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Saat Musim Hujan dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan bisa membuat daya tubuh kita menurun. Daya tahan tubuh yang menurun ini bisa Anda rentan terserang berbagai penyakit.

Akibat daya tahan tubuh yang menurun, Anda bisa terserang flu, batuk, pilek, radang tenggorokan, dan demam.

Sistem kekebalan tubuh yang kuat meningkatkan kapasitas tubuh untuk melawan infeksi dan virus yang banyak terjadi di musim hujan.

Baca Juga: 3 Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh yang Wajib Anda Konsumsi

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seseorang memasukkan beberapa makanan super ke dalam pola makan musim hujan mereka yang akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka.

Mengonsumsi makanan ini akan membantu seseorang tetap sehat dan tidak sering jatuh sakit.

Pranay Jain, pakar kesehatan dan ahli gizi, mengatakan bahwa beberapa makanan enak yang bisa membantu Anda menghindari penyakit musiman.

Baca Juga: 6 Makanan untuk Kesehatan Hati yang Lebih Baik

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Jeruk

Jeruk kaya akan vitamin C, yang meningkatkan produksi sel darah putih dalam tubuh.