Tingkatkan Edukasi Finansial di Kampus, BTN Gandeng Unpad

jpnn.com, BANDUNG - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran (Unpad).

Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara BTN dengan Unpad terkait Pemanfataan dan Pelayanan atas Produk dan/atau Jasa Perbankan.

Nixon mengatakan, generasi muda saat ini memiliki kesadaran finansial yang semakin baik, tetapi masih menghadapi tantangan dalam membangun kemampuan finansial jangka panjang.

“Banyak Gen Z yang sudah sadar finansial, tetapi tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas ekonomi dan mengambil keputusan finansial yang tepat,” ujar Nixon di Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Rabu (10/6).

Menurut Nixon, fenomena gaya hidup seperti doom spending, fear of missing out (FOMO), fear of other people’s opinions (FOPO), hingga you only live once (YOLO) perlu diimbangi dengan pemahaman finansial yang baik.

Selain itu, generasi muda juga perlu mewaspadai risiko aktivitas negatif seperti judi online yang dapat mengganggu kesehatan finansial.

Nixon menambahkan, salah satu kunci pengelolaan keuangan adalah memahami perbedaan antara utang yang baik dan utang konsumtif.

Menurutnya, utang yang tepat bisa membantu seseorang membangun aset dan meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.