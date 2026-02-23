Tingkatkan Edukasi Pasien Kanker, AstraZeneca Jalin MoU dengan Prudential Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - AstraZeneca Indonesia dan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan pemahaman pasien kanker, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan yang tepat dan perencanaan kesehatan yang berkelanjutan.

Penandatanganan dilakukan oleh Esra Erkomay, Presiden Direktur PT AstraZeneca Indonesia, bersama Yosie William Iroth, Chief Health Officer Prudential Indonesia dan Mercy Francisca Sinaga, Chief Legal and Government Relations Officer Prudential Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berkomitmen untuk menjalankan berbagai inisiatif edukatif yang berfokus pada peningkatan kesadaran mengenai kanker, berbagi pengetahuan ilmiah dan panduan medis terkini secara non-promosional, serta mendorong literasi keuangan khususnya terkait asuransi jiwa dan kesehatan.

Kerja sama ini juga mencakup pertukaran wawasan mengenai jalur perawatan kanker serta diskusi dalam mendukung pengembangan perlindungan asuransi kesehatan bagi pasien onkologi.

“Penanganan kanker membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan literasi kesehatan hingga pemahaman mengenai perjalanan perawatan pasien. AstraZeneca Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperluas edukasi publik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya diagnosis diniserta perawatan yang tepat," ujar Esra.

Kanker payudara, kanker paru, dan kanker hati menjadi beberapa jenis kanker dengan prevalensi tertinggi secara nasional.

Baca Juga: Begini Cara Meningkatkan Sifat Dermawan di Bulan Ramadan

Penanganan kanker di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterlambatan pasien dalam mendapatkan diagnosis dan perawatan.

Tidak jarang, penyakit kanker baru terdeteksi ketika telah memasuki stadium akhir, yang berdampak pada rendahnya angka kelangsungan hidup pasien serta meningkatnya kompleksitas kebutuhan pengobatan.