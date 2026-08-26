menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Tingkatkan Energi dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Tingkatkan Energi dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Tingkatkan Energi dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi brokoli. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - MERASA lelah dan lesu setelah melakukan aktivitas padat merupakan hal yang wajar.

Untuk mengisi kembali tingkat energi, Anda memilih dari berbagai pilihan makanan.

Makanan ini harus kaya nutrisi seperti vitamin, serat, dan protein, karena akan menyegarkan Anda, dan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan secara keseluruhan.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Sabudana

Sabudana merupakan makanan bebas gluten, mencegah masalah pencernaan, dan membantu mengatur tekanan darah.

Sabudana mengandung serat pangan, yang membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga meningkatkan tingkat energi, dan juga membantu mengelola berat badan.

Baca Juga:

2. Kacang-kacangan dan buah kering

Kacang-kacangan dan buah kering adalah pilihan sehat dengan keseimbangan yang baik dari ketiga makronutrien (karbohidrat, lemak, dan protein).

Selain itu, kacang-kacangan dan buah kering kaya akan serat yang dapat membantu Anda tetap kenyang di antara waktu makan.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan energi Anda dan salah satunya adalah sayuran hijau.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI