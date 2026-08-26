Tingkatkan Energi dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - MERASA lelah dan lesu setelah melakukan aktivitas padat merupakan hal yang wajar.

Untuk mengisi kembali tingkat energi, Anda memilih dari berbagai pilihan makanan.

Makanan ini harus kaya nutrisi seperti vitamin, serat, dan protein, karena akan menyegarkan Anda, dan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan secara keseluruhan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Sabudana

Sabudana merupakan makanan bebas gluten, mencegah masalah pencernaan, dan membantu mengatur tekanan darah.

Sabudana mengandung serat pangan, yang membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga meningkatkan tingkat energi, dan juga membantu mengelola berat badan.

Baca Juga: Tip Cerdas Simpan Stok Makanan Agar Bebas Busuk dan Tetap Higienis

2. Kacang-kacangan dan buah kering

Kacang-kacangan dan buah kering adalah pilihan sehat dengan keseimbangan yang baik dari ketiga makronutrien (karbohidrat, lemak, dan protein).

Selain itu, kacang-kacangan dan buah kering kaya akan serat yang dapat membantu Anda tetap kenyang di antara waktu makan.