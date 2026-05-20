Tingkatkan Fasilitas Tim, Persija Resmi Luncurkan Bus Listrik Legacy SR3 Neo Panorama

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dipastikan tampil beda dengan fasilitas baru yang lebih ramah lingkungan pada kompetisi mendatang.

Skuad berjuluk Macan Kemayoran ini akan menggunakan bus listrik sebagai armada resmi untuk mobilisasi para pemain di musim 2026/2027.

Peluncuran bus baru Persija itu dilakukan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Rabu, ditandai dengan serah terima antara PT Persija Jaya Jakarta dengan PT Samudra Teknindo Hydraumatic dan Hyundai Motor Company.

Baca Juga: Ada Sinyal Persija Jakarta Bakal Obral Penyerang

"Ini merupakan salah satu komitmen Persija untuk meng-upgrade semua hal yang kami miliki. Jadi tidak hanya dari sisi manajemen dan teknis di lapangan, tetapi juga secara fasilitas. Itu termasuk bus ini yang akan menemani Persija dalam berjuang mengarungi musim depan di tahun 2026/2027," kata Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas saat peluncuran bus tersebut.

Bambang melanjutkan, bagi Persija, bus listrik lebih dari sebuah teknologi baru. Kendaraan tersebut, dia melanjutkan, memperlihatkan bagaimana Macan Kemayoran ikut menjaga lingkungan agar lebih bersih, tenang, dan efisien dalam penggunaan energi.

Bus baru Persija itu lahir dari kolaborasi banyak pihak. Sasisnya produksi Hyundai Elec City yang beroperasi secara global. Di Indonesia, sasis ini hadir dalam konfigurasi setir kanan yang dikembangkan khusus untuk pasar tanah air.

Samudra Teknindo Hydraumatik, sebagai distributor resmi Hyundai truk dan bus di Indonesia, memastikan sasis tersebut dapat sampai ke tangan karoseri lokal.

PT Laksana Bus Manufaktur kemudian mengambil sasis tersebut dan membangunnya. Seluruh proses produksi berlangsung di fasilitas Laksana di Ungaran, Jawa Tengah.