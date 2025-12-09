menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Tingkatkan Fungsi Otak dengan Rutin Mengonsumsi 8 Makanan Super Ini

Tingkatkan Fungsi Otak dengan Rutin Mengonsumsi 8 Makanan Super Ini

Tingkatkan Fungsi Otak dengan Rutin Mengonsumsi 8 Makanan Super Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - OTAK merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Sel-sel otak utama atau neuron, dipengaruhi oleh makanan yang Anda konsumsi.

Pola makan tidak sehat yang tinggi lemak dan gula merusak neuron otak dengan menyebabkan peradangan dan mencegah pertumbuhan neuron baru.

Baca Juga:

Hal ini bisa berdampak pada fungsi otak dan berperan dalam penyakit mental seperti depresi.

Di sisi lain, pola makan yang kaya nutrisi baik, seperti asam lemak omega-3, bermanfaat bagi kesehatan otak.

Pola makan seperti itu mendorong pertumbuhan neuron baru, yang meningkatkan kognisi, fokus, dan memori.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pola makan yang seimbang membuat otak sehat, jadi kita semua harus sadar akan apa yang kita makan.

Meningkatkan memori dan fungsi kognitif bisa menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama seiring bertambahnya usia.

Ada beberapa jenis makanan super yang bisa membantu meningkatkan fungsi otak dan salah satunya tentu saja cokelat hitam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co