Tingkatkan Fungsi Otak dengan Rutin Mengonsumsi 8 Makanan Super Ini

jpnn.com, JAKARTA - OTAK merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Sel-sel otak utama atau neuron, dipengaruhi oleh makanan yang Anda konsumsi.

Pola makan tidak sehat yang tinggi lemak dan gula merusak neuron otak dengan menyebabkan peradangan dan mencegah pertumbuhan neuron baru.

Hal ini bisa berdampak pada fungsi otak dan berperan dalam penyakit mental seperti depresi.

Di sisi lain, pola makan yang kaya nutrisi baik, seperti asam lemak omega-3, bermanfaat bagi kesehatan otak.

Pola makan seperti itu mendorong pertumbuhan neuron baru, yang meningkatkan kognisi, fokus, dan memori.

Oleh karena itu, pola makan yang seimbang membuat otak sehat, jadi kita semua harus sadar akan apa yang kita makan.

Meningkatkan memori dan fungsi kognitif bisa menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama seiring bertambahnya usia.