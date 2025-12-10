menu
Tingkatkan Gairah dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Tingkatkan Gairah dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Tingkatkan Gairah dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini
Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hubungan ranjang yang baik bisa membuat pasangan suami istri selalu bahagia.

Salah satu hal yang bisa membuat hubungan ranjang makin panas ialah gairah pasangan yang tidak pernah padam.

Seorang pria yang mengalami gangguan kesehatan hingga stres ternyata wajib mengonsumsi makanan yang bisa meningkatkan gairah.

Sebab, bila hal tersebut diabaikan, maka tak heran jika mengganggu hubungan dengan pasangan.

Oleh sebab itu, untuk tetap dalam performa dahsyat, ada beberapa makanan ajaib yang ampuh meningkatkan gairah pria dalam waktu yang singkat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Salah satu buah yang kaya akan manfaat adalah pisang. Buah dengan rasa manis ini bisa bermanfaat untuk membangkitkan mood seseorang.

Pasalnya, pisang kaya akan kalium, magnesium, Vitamin B dan enzim bahan bromeliad. Itu semua bisa meningkatkan gairah untuk pria.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meningkatkan gairah pasangan dan salah satunya ialah tentu saja asparagus.

