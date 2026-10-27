Tingkatkan Hidrasi Tubuh Saat Musim Dingin dengan Mengonsumsi 5 Minuman Ini
jpnn.com, JAKARTA - MUSIM dingin bisa membuat Anda rentan terserang berbagai penyakit.
Masalah musim dingin termasuk kulit kering dan kusam, tetapi kita sering mengabaikan kebutuhan akan hidrasi yang tepat.
Kita gagal minum cukup air selama musim dingin karena suhu yang rendah, dan akibatnya, kita mengalami dehidrasi.
Dehidrasi bisa menyebabkan penurunan metabolisme, lesu, sakit kepala, dan kelelahan.
Oleh karena itu, minum air sepanjang hari sangat penting. Namun, jika Anda merasa sulit untuk meneguk segelas besar air saat merasa kedinginan, Anda bisa mencoba minuman sehat ini untuk tetap terhidrasi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Teh Herbal
Tidak mengherankan bahwa teh herbal sangat baik untuk hidrasi tubuh dan termasuk dalam minuman sehat.
Teh herbal, meskipun namanya demikian, secara teknis bukanlah teh, karena biasanya tidak mengandung daun atau kuncup daun tanaman teh.
Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan hidrasi tubuh saat musim dingin seperti air lemon.
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