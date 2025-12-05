Tingkatkan Hormon Endorfin dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis hormon tubuh yang harus Anda ketahui. Salah satunya ialah hormon endorfin.
Apa itu hormon endorfin? Hormon endorfin ialah merupakan hormon kebahagiaan karena bisa membuat Anda merasa senang dan bahagia.
Ada orang yang bahagia memiliki mobil dan rumah mewah, tetapi mudah depresi karena harus menanggung cicilan.
Jika kondisi ini telah menyerang, kamu segara mencari obatnya.
Alih-alih mengonsumsi obat-obatan kimia berbahaya, kamu bisa menggunakan bahan alami untuk mendongkrak hormon bahagia.
Untuk meningkatkan hormon endorfin tersebut, kamu bisa mengonsumsi beberapa makanan ini.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Cokelat hitam
Dark chocolate penuh dengan zat antioksidan. Ini bisa meningkatkan suasana hati secara alami.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meningkatkan hormon endorfin dan salah satunya ialah tentu saja cokelat hitam.
