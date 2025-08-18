menu
Tingkatkan Hormon Testosteron dengan Menggunakan 3 Bahan Alami Ini

Tingkatkan Hormon Testosteron dengan Menggunakan 3 Bahan Alami Ini

Tingkatkan Hormon Testosteron dengan Menggunakan 3 Bahan Alami Ini
Minyak Zaitun. Foto: foodhallonline

jpnn.com, JAKARTA - HORMON testosteron merupakan hormon penting bagi pria untuk meningkatkan kesuburan.

Tak hanya memerankan fungsi untuk proses reproduksi, hormon ini juga bermanfaat untuk menangkal sejumlah penyakit seperti diabetes dan serangan jantung.

Kadar testosteron pada seorang pria akan turun secara alami seiring bertambahnya usia, yakni sebesar 1 hingga 2 persen per tahun.

Oleh karenanya, terdapat langkah sehat yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hormon ini dalam tubuh.

Ada beberapa bahan alami yang bisa meningkatkan hormon testosteron, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Melansir Medical News Today, penelitian modern menunjukkan bahwa rimpang jahe berkhasiat juga untuk meningkatkan kesuburan pada pria.

Menurut temuan sebuah studi pada 2012, mengonsumsi suplemen jahe setiap hari selama 3 bulan bisa meningkatkan kadar hormon testosteron sebesar 17,7 persen pada 75 peserta pria dewasa dengan masalah kesuburan.

Namun, mengonsumsi jahe dengan cara lain diyakini juga bisa meningkatkan kesehatan sperma.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu meningkatkan kadar hormon testosteron dan salah satunya ialah buah delima.

