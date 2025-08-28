Tingkatkan Jaminan Sosial Lansia, LD FEB UI Tekankan Sinergi Pemerintah dan Swasta

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) merayakan hari jadinya yang ke-61 dengan menyelenggarakan forum bertajuk Pensiun Sejahtera 101: Kolaborasi untuk Lansia Indonesia Sejahtera.

Forum ini menjadi wadah untuk membicarakan tentang bagaimana bangsa Indonesia dapat menyiapkan masa tua yang produktif, sehat, dan bermartabat, di tengah tantangan transisi menuju populasi menua.

Acara ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai mitra sektor swasta, termasuk PT Merck Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Asuransi MSIG, PT Paragon Corp, dan Alanabi Herbal Wellness.

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi membuka sesinya dengan menyoroti tentang membangun kesejahteraan lansia di era penuaan penduduk.

Dia menekankan pentingnya data kependudukan dalam memahami perubahan struktur umur dan dampaknya terhadap pembangunan nasional.

Oleh karena itu, dia menilai statistik yang akurat harus dijadikan fondasi kebijakan agar kesejahteraan lansia dapat terjamin.

Selain itu, mendorong program konkret seperti kota ramah lansia, posyandu lansia berbasis makna, dan mentoring antargenerasi untuk menciptakan ekosistem lansia yang sehat, bahagia, dan produktif juga penting.

"Indonesia sedang bergerak menuju era ageing population, dengan meningkatnya jumlah lansia yang lebih rentan terhadap kemiskinan, kesenjangan teknologi, dan keterbatasan akses ekonomi," kata Sonny, melalui keterangan pers, dikutip Kamis (28/8).