Tingkatkan Jumlah Sel Darah Merah dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - ANEMIA adalah penyakit yang disebabkan oleh menurunnya jumlah sel darah merah.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), anemia merupakan satu-satunya defisiensi mineral yang tersebar luas di negara-negara maju.

Hal ini menjadi perhatian karena mineral penting untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke berbagai bagian tubuh.

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Jika kadar sel darah merah (RBC) Anda menurun, atau jika sel darah merah Anda tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hal itu bisa mencegah tubuh menjalankan fungsi-fungsi penting.

Jika kadarnya turun secara signifikan, kondisi tersebut bisa didiagnosis sebagai anemia.

Jumlah sel darah merah yang rendah menunjukkan penurunan jumlah sel pembawa oksigen dalam darah.

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Ini dikenal sebagai anemia. Anemia bisa disebabkan oleh berbagai penyakit, kekurangan nutrisi, dan penyakit medis.

Bagaimana cara meningkatkan jumlah sel darah merah? Jika pertanyaan ini masih terlintas di benak Anda, ada beberapa makanan yang direkomendasikan para ahli dan mengandung khasiat alami yang bisa meningkatkan jumlah sel darah merah Anda.