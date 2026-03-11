Tingkatkan Kadar Hemoglobin dengan Mengonsumsi 4 Minuman Ini
jpnn.com, JAKARTA - KADAR hemoglobin yang rendah bisa membuat Anda terserang anemia.
Zat besi digunakan oleh tubuh untuk membuat hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen dalam tubuh dan memberi warna merah pada darah.
Kekurangan zat besi menyebabkan berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah, dan dikenal sebagai anemia defisiensi besi.
Beberapa tanda umum defisiensi zat besi meliputi kelelahan terus-menerus, sesak napas, nyeri di dada, dan kulit pucat, dan masih banyak lagi.
Selain mengandalkan suplemen untuk mengatasi defisiensi zat besi, Anda juga bisa mencari bahan-bahan yang kaya zat besi di dapur.
Anda bisa menggunakan buah-buahan dan sayuran musiman untuk membuat jus dan minuman lain untuk meningkatkan kadar hemoglobin.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Jus amla
Gooseberry India merupakan sumber vitamin C yang sangat baik.
Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan kadar hemoglobin dan salah satunya jus amla.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mulai Hari Anda dengan Mengonsumsi 5 Minuman Penurun Berat Badan Ini
- 5 Tips Cegah Kantuk Saat Mudik
- Ah Pek Kopitiam Tanjung Duren Resmi Dibuka, Usung Kopi Claypot dan Promo Egg Tart
- 3 Minuman Pengganti Kopi Saat Sahur
- 8 Minuman yang Sebaiknya Dikonsumsi Penderita Diabetes Setiap Pagi
- Tingkatkan Metabolisme dengan Rutin Mengonsumsi 9 Minuman Ini