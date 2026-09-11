Tingkatkan Kebutuhan Cairan Tubuh dengan Mengonsumsi 16 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH memerlukan cairan agar bisa berfungsi dengan normal.

Kurangnya cairan tubuh bisa mengakibatkan Anda terserang beberapa masalah kesehatan.

Karena orang-orang banyak berkeringat selama musim panas, mereka mengira ini adalah satu-satunya musim di mana mereka paling perlu minum air.

Itu tidak benar. Sangat mudah untuk melupakan bahwa di musim dingin juga tubuh Anda kehilangan air melalui keringat, urin, dan bahkan buang air besar.

Anda perlu terus memantau asupan cairan untuk menunjang kesehatan kulit dan mencegah dehidrasi yang bisa menyebabkan kelelahan, serta suasana hati yang buruk.

Menyimpan botol air di dekat Anda adalah cara yang baik untuk mengingatkan diri sendiri bahwa Anda perlu minum.

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Selain air putih, konsumsilah makanan yang menghidrasi di musim dingin.

Selain mentimun, Anda juga bisa mengonsumsi lobak, seledri, jeruk, dan grapefruit.