Tingkatkan Kelancaran Penyeberangan Jelang Nataru, ASDP Operasikan Layanan Kapal Express
jpnn.com, MERAK-BAKAUHENI - PT ASDP Indonesia Ferry terus memperkuat kesiapan pelayanan di lintasan Merak–Bakauheni menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Tahun ini, penguatan layanan direalisasikan melalui pengoperasian layanan kapal Express II, yang membuat layanan Express kini dilayani melalui dua dermaga di Merak dan Bakauheni.
Persiapan pengoperasian Express II dilakukan melalui inspeksi lapangan dan koordinasi intensif di Dermaga 1 bersama BPTD, KSOP, INFA, GAPASDAP, operator kapal, serta manajemen ASDP Regional 2 dan Cabang Merak - Cabang Bakauheni.
Sinergi lintas pemangku kepentingan tersebut memastikan operasional layanan Express di dua dermaga dapat berjalan optimal sejak hari pertama.
Direktur Operasional dan Transformasi, Rio Lasse, menegaskan layanan Express II merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan kualitas sistem layanan.
“Pengoperasian layanan Express melalui dua Dermaga bukan hanya penambahan fasilitas. Ini adalah penyempurnaan tata kelola operasional secara menyeluruh agar ritme perjalanan lebih stabil, cepat, dan nyaman, terutama pada periode Nataru," ujar Rio.
Rio menjelaskan penataan ulang alur kendaraan dan penumpang, serta integrasi sistem check-in digital, menjadi kunci untuk memperlancar pergerakan kendaraan dan meminimalkan waktu tunggu.
Dengan tambahan dermaga layanan Express, frekuensi kapal meningkat, kapasitas muat lebih besar, dan pengguna jasa kini memiliki pilihan jadwal yang lebih fleksibel.
Layanan ini resmi go live pada Senin (1/12), menandai tahap penting dalam transformasi ASDP untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan perjalanan masyarakat.
