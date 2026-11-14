Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan, Jasa Marga Perkuat Standar Pelayanan Rest Area

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat kualitas pelayanan di seluruh jaringan tol melalui pengelolaan ekosistem layanan yang terintegrasi, termasuk pada fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area, baik yang dikelola Jasa Marga maupun mitra.

Upaya ini merupakan bentuk komitmen Jasa Marga dalam menjaga kualitas pengalaman perjalanan pengguna jalan, tidak hanya melalui penyediaan infrastruktur jalan tol yang andal, tetapi juga fasilitas pendukung yang aman, nyaman, dan memadai selama perjalanan.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono mengatakan hal ini sejalan dengan transformasi layanan perusahaan yang berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan pelanggan.

Oleh karena itu, Jasa Marga terus mendorong peningkatan standar pelayanan, termasuk melalui kolaborasi dengan mitra pengelola rest area agar kebutuhan pengguna jalan dapat terpenuhi secara optimal.

Jasa Marga memandang pelayanan jalan bebas hambatan ini sebagai satu kesatuan pengalaman perjalanan pelanggan.

"Karena itu, perhatian terhadap kualitas fasilitas dan kenyamanan pengguna jalan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada rest area yang dikelola oleh mitra usaha. Kami terus mendorong kolaborasi agar standar pelayanan, kebersihan, dan keselamatan dapat terjaga dengan baik sehingga pengguna jalan mendapatkan pengalaman perjalanan yang semakin lancar, aman dan nyaman," ujar Rivan.

Saat ini, terdapat 64 rest area di jaringan tol Jasa Marga Group, dengan perincian 62 rest area beroperasi dan 2 rest area fungsional.

Dari jumlah tersebut, 36 rest area adalah milik mitra dan dioperasionalkan fungsional oleh anak usaha PT Jasamarga Related Business (JMRB).