Tingkatkan Kepatuhan, Bea Cukai Berikan Asistensi ke Pelaku Usaha

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui berbagai program pendampingan dan asistensi kepabeanan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan kepatuhan ke perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan kunjungan langsung kepada pengguna jasa sebagai sarana konsultasi, evaluasi, dan penyelesaian berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan melaksanakan bimbingan kepatuhan kepada PT Phillips Seafoods Indonesia dan PT Biota Laut Ganggang pada 29–30 Juli 2026.

Kegiatan yang ditujukan ke perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan kepabeanan sekaligus mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang patuh terhadap peraturan.

Dalam pelaksanaannya, tim Bea Cukai Sulbagsel memberikan pemahaman mengenai kewajiban administrasi, tata laksana ekspor dan impor, pemanfaatan fasilitas kepabeanan, hingga pengelolaan dokumen yang baik.

Selain itu, perusahaan juga memperoleh penjelasan mengenai pentingnya penerapan kepatuhan sebagai bagian dari good corporate governance untuk meminimalkan risiko pelanggaran di bidang kepabeanan.

Melalui sesi diskusi interaktif, PT Phillips Seafoods Indonesia dan PT Biota Laut Ganggang menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bea Cukai kemudian memberikan penjelasan serta solusi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepastian layanan sekaligus mempererat kemitraan dengan pelaku usaha.