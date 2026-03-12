Tingkatkan Kesadaran Asuransi Kepada Masyarakat, Jasindo Bersinergi dengan Berbagai Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi Jasindo berkomitmen meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan asuransi dengan menjadikan 2026 sebagai momentum memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai perusahaan dan institusi di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana mengatakan kolaborasi perusahaan telah berlangsung dengan sejumlah perusahaan di Indonesia, di antaranya yakni Bahana Sekuritas, MRT Jakarta, dan Jamkrindo.

“Kolaborasi menjadi salah satu kunci bagi Asuransi Jasindo dalam memperluas jangkauan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada 2026, kami terus memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis dari berbagai sektor,” ujar Brellian.

Dalam memperkuat ekosistem layanan keuangan, Jasindo menjalin kerja sama strategis dengan Bahana Sekuritas melalui Program Reward Asuransi bagi nasabah DXTrade sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang aktif bertransaksi sekaligus untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk asuransi.

Selain itu, bersama PT MRT Jakarta, Asuransi Jasindo juga mendukung penguatan pengelolaan risiko pada ekosistem layanan transportasi.

Kolaborasi ini mencakup aspek aset dan operasional, termasuk perlindungan bagi pengguna MRT sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan layanan transportasi publik yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat perkotaan.