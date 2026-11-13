Tingkatkan Kesadaran Kesehatan Gigi Sejak Dini, TEP Unpad Edukasi Orang Tua di Tomage Fakfak

jpnn.com, FAKFAK - Sebanyak 87,8 persen dari 49 anak di Kawasan Transmigrasi Tomage, Kabupaten Fakfak, ditemukan mengalami kondisi gigi berlubang.

Temuan tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim 19 Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Padjadjaran (Unpad).

Tingginya angka temuan ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat setempat dalam menjaga kesehatan gigi serta mulut sejak usia dini.

Merespons persoalan tersebut, TEP Unpad tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik, tetapi juga menggelar penyuluhan intensif kepada para orang tua mengenai tata cara merawat gigi anak yang benar.

Dalam kegiatan ini, para orang tua turut diberikan ruang konsultasi langsung terkait kondisi kesehatan gigi buah hati mereka.

Inisiatif tersebut disambut antusias oleh warga setempat karena dinilai memberikan akses layanan kesehatan sekaligus wawasan baru bagi para ibu dalam mendampingi tumbuh kembang balita.

“Alhamdulillah ada pemeriksaan gratis untuk balita. Adanya pemeriksaan ini sangat membantu dan mengedukasi saya mengenai kesehatan gigi anak,” ujar Siti Qiptia (4/11/2026).

Ketua Tim 19 TEP Unpad, Prof. Arlette Suzy Setiawan, menjelaskan bahwa pemeriksaan dan penyuluhan tersebut merupakan langkah awal untuk membantu orang tua mengenali masalah kesehatan gigi anak sekaligus memahami cara mencegahnya.