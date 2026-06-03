Tingkatkan Konsentrasi dengan Mengonsumsi 10 Makanan Kaya Magnesium Ini
jpnn.com, JAKARTA - MENINGKATKAN fokus dan konsentrasi bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi makanan kaya magnesium.
Magnesium secara alami bisa membantu meningkatkan fokus dan kejernihan mental.
Mineral esensial ini memainkan peran penting dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk yang mengatur transmisi saraf, sinyal otak, dan produksi energi.
Magnesium membantu menyeimbangkan neurotransmiter seperti dopamin dan GABA, yang penting untuk perhatian, pengaturan suasana hati, dan pengendalian stres.
Kekurangan magnesium bisa menyebabkan kabut otak, mudah tersinggung, dan kesulitan berkonsentrasi.
Dengan mendukung ketenangan dan mengurangi kecemasan, magnesium memungkinkan otak untuk lebih fokus, terutama selama tugas-tugas yang menuntut mental.
Menambahkan makanan kaya magnesium ke dalam pola makan Anda bisa menjadi cara sederhana dan alami untuk mendukung kinerja kognitif dan fokus.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.
Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan magnesium yang bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan salah satunya adalah dadih.
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