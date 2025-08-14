Tingkatkan Kualitas Data Statistik Jasa Kepelabuhanan, Pelindo Gandeng BPS

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat mempererat kerja sama penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi bidang statistik jasa kepelabuhanan.

Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Pelindo Tower, Jakarta Utara, Kamis (14/8).

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya menghadirkan data statistik yang lebih akurat dan berkualitas di bidang jasa kepelabuhanan di Indonesia.

Data tersebut akan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan strategis pemerintah, perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor maritim nasional, hingga pemetaan kontribusi sektor transportasi laut terhadap perekonomian nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut positif langkah ini sebagai penguatan kualitas statistik nasional, khususnya dalam subsektor angkutan laut.

Dia menyebut berdasarkan data BPS, subsektor angkutan laut mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 9,8 persen pada triwulan II 2025, di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.

"Kolaborasi dengan Pelindo akan membantu kami memperoleh data real-time dan lebih terperinci, sehingga kualitas statistik yang dihasilkan akan semakin meningkat. Data ini juga sangat penting untuk meminimalkan underground economy dengan memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat secara resmi,” jelas Amalia.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menegaskan komitmen perusahaan untuk menyampaikan data yang akurat.