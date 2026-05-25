Tingkatkan Kualitas Lewat Program S3, Affandi Affan Mantapkan Maju Jadi Calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah, dinamika dan arah kepemimpinan organisasi terus menjadi perhatian kader di berbagai daerah.

Di tengah menguatnya wacana penguatan kapasitas intelektual calon Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan menyatakan mantap mengambil langkah strategis dengan menyiapkan diri menempuh program doktor (S3).

Affandi Affan yang kini disebut sebagai salah satu figur potensial calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menilai tantangan kebangsaan dan perubahan global membutuhkan kepemimpinan muda Islam yang tidak hanya kuat secara organisatoris, tetapi juga matang secara intelektual, visioner, dan mampu membangun jejaring kolaborasi yang luas.

Langkah akademik tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadirkan Pemuda Muhammadiyah yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap kokoh menjaga nilai dakwah, moralitas, dan semangat keummatan.

"Gagasan tentang pentingnya kualitas intelektual bagi calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah merupakan langkah maju untuk memperkuat tradisi keilmuan dan modernitas gerakan. Namun bagi saya, kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada gelar akademik semata,” ujar Affandi Affan.

Selain dikenal aktif dalam gerakan kepemudaan Muhammadiyah, Affandi Affan juga memiliki rekam jejak sebagai lawyer nasional. Ia pernah menjadi bagian dari tim kuasa hukum pengusaha nasional Bambang Trihatmodjo anak Alm. mantan Presiden Soeharto, kuasa hukum sejumlah figur publik nasional, menjadi Staf Ahli Hukum AJB Bumiputera 1912 dan juga saat ini dipercaya sebagai Tenaga Ahli Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah yang memiliki kapasitas advokasi kebangsaan, kemampuan membangun komunikasi lintas sektor, serta pengalaman menghadapi dinamika hukum, sosial, dan politik di tingkat nasional.

Menurut Affandi, Pemuda Muhammadiyah ke depan harus mampu menghadirkan kepemimpinan yang bukan hanya simbolik, tetapi benar benar hadir memberikan solusi dan arah gerakan yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.