jpnn.com, TANGERANG - Bea Cukai Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai melalui optimalisasi penggunaan Jaminan Terus Menerus (Beta Bond) dan implementasi sertifikat jaminan elektronik (E-Polis).

Upaya tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema 'Peningkatan Layanan melalui Penggunaan Jaminan Terus Menerus dan E-Polis pada KPPBC TMP A Tangerang' yang diselenggarakan di Aula Lantai 3 Bea Cukai Tangerang pada Rabu (11/11).

Forum ini menjadi ruang dialog antara Bea Cukai dan para pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi kendala, serta memperoleh rekomendasi dalam pengembangan pelayanan pengelolaan jaminan kepabeanan dan cukai.

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Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, KPPN Tipe A1 Tangerang, akademisi Universitas 17 Agustus 1945, asosiasi perusahaan Kawasan Berikat dan Tempat Penimbunan Berikat, perbankan, perusahaan asuransi, lembaga penjamin, pengguna jasa, serta Radio Republik Indonesia Provinsi Banten.

Kepala Bea Cukai Tangerang Chotibul Umam menyampaikan forum konsultasi publik memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan inovasi pelayanan selaras dengan kebutuhan pengguna jasa.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, khususnya pengguna jasa dan lembaga penjamin, diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tantangan yang dihadapi sekaligus merumuskan perbaikan proses bisnis pelayanan.

“Di era digital seperti sekarang, proses penyerahan sertifikat jaminan yang masih dilakukan secara fisik perlu terus kita evaluasi," ungkap Chotibul.

Chotibul berharap ke depannya proses tersebut dapat beralih secara elektronik sehingga pelayanan menjadi lebih praktis, efisien, dan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa.