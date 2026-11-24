Tingkatkan Kualitas Pembelajaran, Kemenag Dorong Guru Madrasah Bisa Menguasai STEM & AI
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong peningkatan kompetensi guru madrasah dalam penguasaan sains dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pendidikan madrasah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan peningkatan kualitas dan prestasi guru harus berjalan seiring dengan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan.
Menurutnya, guru madrasah dan pesantren tidak boleh tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kompetensi tersebut dinilai menjadi salah satu bekal penting bagi guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
"Kami menekankan pentingnya STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, dan matematik. Walaupun kami dari madrasah, walaupun dari pesantren, tidak boleh ketinggalan dengan STEM," ujar Nasaruddin.
Nasaruddin juga menyoroti kemampuan madrasah dalam mengembangkan teknologi. Bahkan, menurutnya, madrasah telah menunjukkan prestasi dalam berbagai pameran dan ekshibisi robotika.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan madrasah memiliki potensi besar untuk bersaing dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Peningkatan kualitas dan prestasi guru harus berjalan seiring dengan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan.
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