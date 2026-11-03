Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Kemenag Siapkan Kuota PPG 40 Ribu Lebih

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui berbagai program strategis.

Pada 2026, Kemenag menyiapkan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lebih dari 40 ribu guru, sekaligus melanjutkan program perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi ratusan ribu guru.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suyitno mengatakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional.

Menurut Amin, program PPG menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan profesionalisme guru.

Saat ini, persiapan pelaksanaan PPG 2026 tengah berlangsung dan akan diumumkan secara resmi pada waktunya.

"Insyaallah, tahun ini kami memiliki kuota yang cukup besar untuk PPG 2026, yakni lebih dari 40 ribu guru. Saat ini persiapannya sedang berproses dan nanti akan diumumkan pada saatnya," ujar Amin dalam rangkaian peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

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Selain peningkatan kompetensi, Kemenag juga memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan dan perlindungan guru.

Salah satunya melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang tahun ini kembali dilanjutkan dengan jumlah penerima mencapai ratusan ribu guru.