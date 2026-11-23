jpnn.com, SAMARINDA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) meningkatkan status layanan menjadi Kantor Cabang (KC) Samarinda, guna mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, sekaligus memperluas akses pembiayaan berbasis syariah.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan, kehadiran BSN di Samarinda telah dimulai sejak 16 Agustus 2021, saat masih berstatus Kantor Cabang Pembantu (KCP) BTN Syariah.

Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang positif dan meningkatnya kepercayaan masyarakat, perseroan kemudian meningkatkan status layanan tersebut menjadi kantor cabang penuh.

"Peningkatan status kantor cabang ini bukan sekadar pengembangan jaringan operasional, melainkan wujud komitmen BSN untuk semakin dekat dengan masyarakat serta mengambil peran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Alex di sela Grand Opening KC Samarinda, Senin, (23/11).

Samarinda dinilai memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan.

Potensi tersebut semakin diperkuat oleh keberadaan 45.001 pelaku usaha mikro, 23 perguruan tinggi, 13 rumah sakit, serta kebutuhan perumahan yang masih tinggi dengan angka backlog mencapai 69.170 unit.

"Kami melihat Samarinda memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi yang positif, aktivitas perdagangan yang terus berkembang, serta kebutuhan perumahan yang masih besar menjadi peluang bagi Bank BSN untuk hadir dan memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat," ujar Alex.

Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, BSN akan memfokuskan pengembangan KC Samarinda pada dua pilar bisnis utama, yakni pembiayaan sektor perumahan dan pengembangan ekosistem bisnis terintegrasi.