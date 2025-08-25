Tingkatkan Literasi Asuransi, Agen Sun Life Indonesia Ini Raih Top Agent of The Year 2025

jpnn.com, JAKARTA - Agen Sun Life Indonesia, Intan Dewi berhasil meraih penghargaan Top Agent of The Year 2024 di ajang Top Agent Award (TAA) AAJI 2025.

Sejak bergabung pada 2009, Intan telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mengedukasi masyarakat.

Dia menyadari pemahaman masyarakat terhadap asuransi di daerah masih belum merata. Dari kesadaran itulah, dia berkomitmen untuk menghadirkan edukasi yang transparan dan berkelanjutan bagi calon nasabah maupun klien yang didampinginya.

Perjalanan Intan di industri asuransi bermula ketika pertama kali menjadi nasabah Sun Life.

“Saya merasa terpanggil untuk melayani masyarakat agar mereka bisa mewujudkan kemapanan finansial dan hidup yang sehat di masa mendatang,” ungkapnya.

Sejak saat itu, Intan menempatkan dirinya tidak hanya sebagai pemasar, tetapi juga sebagai penasihat, pendamping, sekaligus edukator.

Intan percaya agen adalah jembatan antara perusahaan dengan nasabah, yang harus hadir, mendampingi, dan memberikan edukasi secara transparan sedini mungkin.

Dedikasi Intan Dewi dalam meningkatkan literasi asuransi sejalan dengan visi Sun Life Indonesia untuk mewujudkan kemapanan finansial dan hidup yang lebih sehat bagi jutaan keluarga di Indonesia. Selama lebih dari satu dekade, dia tidak hanya berhasil melindungi banyak keluarga di Pekalongan, tetapi juga turut memperluas akses literasi keuangan di luar kota besar.