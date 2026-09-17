Tingkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda, AIA SILABUS Hadir di UI

jpnn.com, JAKARTA - PT AIA FINANCIAL (AIA) menghadirkan bus edukasi AIA SILABUS ke Universitas Indonesia (UI) untuk mendukung peningkatan literasi keuangan generasi muda.

Melalui program ini, AIA akan mengajak mahasiswa untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat, mengenali risiko finansial, serta membangun kebiasaan perencanaan keuangan dan perlindungan diri sejak dini.

Melalui AIA SILABUS, AIA turut berkontribusi dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi berbagai tantangan finansial di masa depan.

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“Sebagai bagian dari dukungan AIA terhadap program GENCARKAN yang diinisiasi oleh OJK, melalui AIA SILABUS kami ingin mendorong generasi muda untuk memahami perencanaan keuangan yang baik dimulai dari langkah-langkah sederhana, seperti mengelola pengeluaran, membangun kebiasaan menabung, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai risiko kehidupan," ujar Direktur Operasional AIA, Wong Chung Chiat.

Di tengah semakin beragamnya pilihan finansial saat ini, literasi keuangan menjadi bekal penting agar generasi muda dapat mengambil keputusan yang lebih bijak, terencana, dan bertanggung jawab.

"Kami berharap pengetahuan yang diperoleh melalui program ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dibagikan kepada lingkungan sekitar, sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas," imbuhnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa Universitas Indonesia mengikuti sesi edukasi interaktif bersama Olivia Louise, Certified Financial Planner dan kreator konten keuangan, serta Maulidya Khairani (Rancul) yang akan berbagi pengalaman dan perspektif mengenai pentingnya membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak usia muda.

Selain itu, acara juga dimeriahkan oleh penampilan dari Nadhif Basalamah.