Tingkatkan Literasi Keuangan Pindar, KrediOne & AFPI Perkuat Kolaborasi Media

jpnn.com, BANDUNG - KrediOne bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, khususnya industri pinjaman daring melalui kegiatan media visit serta rangkaian media gathering yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada 11 Februari 2025.

Melalui dialog interaktif dan diskusi terbuka, KrediOne dan AFPI menyampaikan perkembangan terbaru industri pindar, penguatan tata kelola, serta berbagai inisiatif edukasi literasi keuangan yang terus didorong bersama regulator, mitra strategis, serta komunitas.

CEO KrediOne, Kuseryansyah menyampaikan kemitraan yang erat dengan media merupakan elemen penting dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat, berdampak dan berkelanjutan.

“Media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara industri dan masyarakat. Melalui kolaborasi yang konstruktif bersama AFPI dan rekan-rekan media, kami berharap pesan mengenai pentingnya penggunaan layanan pinjaman daring yang legal, bijak dan bertanggung jawab bisa tersampaikan secara lebih luas dan berkualitas," ujar Kuseryansyah.

Ke depan, KrediOne bersama AFPI akan terus mendorong berbagai program kolaboratif dengan media guna memperkuat literasi keuangan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan pinjaman daring yang sehat, inklusif, dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

"KrediOne juga meyakini bahwa kepercayaan publik dibangun tidak hanya melalui inovasi teknologi, tetapi juga melalui komunikasi yang humanis serta berorientasi pada layanan dan perlindungan konsumen," imbuhnya.(chi/jpnn)