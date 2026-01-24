Tingkatkan Literasi Keuangan UMKM, Netzme Rilis Game Gang Dagang
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Perusahaan rintisan atau startup teknologi pembayaran, Netzme memperkenalkan Game Gang Dagang pada ajang Nusantara Modest Fashion Festival (NumoFest) di Main Atrium, Gandaria City, Jakarta Selatan.
Game tersebut dirancang khusus untuk meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM, khususnya Jakpreneur.
Game literasi keuangan itu merupakan hasil kolaborasi antara Netzme dan Ruangguru.
Pengguna akan belajar berbagai hal, mulai dari penggunaan metode pembayaran QRIS, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan keuangan harian, perhitungan keuntungan, pengelolaan utang, hingga pemahaman akses permodalan.
Game akan live sepenuhnya di pertengahan tahun ini yang dapat diakses di semua platform ekosistem Netzme.
Seluruh materi disampaikan melalui simulasi dan tantangan pengambilan keputusan yang realistis dalam game Gang Dagang.
CEO PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme), Vicky Ganda Saputra mengapresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam mendorong UMKM go digital.
Dia berharap kehadiran game itu bisa mendorong adopsi pembayaran non tunai di kalangan UMKM sebagai bagian dari gaya transaksi modern dan efisien.
