Tingkatkan Metabolisme dengan Rutin Mengonsumsi 7 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI metabolisme yang baik bisa memberi manfaat bagi pencernaan Anda.

Memiliki metabolisme yang baik juga bisa membantu menurunkan berat badan dengan cepat.

Bagi yang belum tahu, metabolisme bertanggung jawab atas berapa banyak kalori yang Anda bakar untuk menjalankan fungsi dasar tubuh seperti sirkulasi darah, pencernaan, pernapasan, dan sebagainya.

Ini juga mencakup aktivitas fisik seperti duduk, berdiri, tidur, berjalan, dan berlari.

Dengan kata lain, jika Anda memiliki metabolisme yang lebih cepat, kamu secara otomatis akan membakar lebih banyak kalori untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar ini.

Singkatnya, ini akan membuat hidup Anda lebih mudah saat memulai perjalanan penurunan berat badan.

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Kabar baik lainnya adalah Anda sebenarnya bisa meningkatkan metabolisme dengan makanan tertentu dan menurunkan berat badan dengan cepat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.