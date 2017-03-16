Tingkatkan Metabolisme dengan Rutin Mengonsumsi 9 Minuman Ini
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI metabolisme tubuh yang baik bisa memberi manfaat yang luar biasa bagi Anda.
Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa minuman tertentu mengandung bahan-bahan yang secara alami meningkatkan metabolisme Anda dan membantu kamu membakar lebih banyak kalori dan merasa lebih berenergi sepanjang hari.
Anda mungkin bertanya-tanya mengapa laju metabolisme kamu tampak lebih lambat daripada yang lain, yang bisa memengaruhi segalanya mulai dari tingkat energi hingga berat badan Anda.
Ingin mempercepat metabolisme Anda? Menambahkan minuman yang tepat ke dalam diet kamu bisa membuat perbedaan besar.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Intervalweightloss.com.
1. Teh Hijau
Teh hijau tidak hanya menenangkan dan lezat, tetapi juga merupakan pembangkit tenaga metabolisme.
Dikemas dengan katekin seperti epigallocatechin gallate (EGCG), teh hijau bisa meningkatkan pembakaran kalori selama dan setelah latihan Anda.
2. Kopi
Kopi adalah favorit global, dan bukan hanya untuk penambah semangat di pagi hari.
Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mempercepat metabolisme dan salah satunya adalah jus sayuran.
