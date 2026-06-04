Tingkatkan Pelayanan, Rudi Hartono Bangun Dukung Peremajaan Gerbong Kereta Api

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menyampaikan dukungannya atas rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melakukan peremajaan gerbong kereta api.

Dia menegaskan dukungannya karena proyek ini untuk peningkatan pelayanan kepada rakyat.

"Kami sebagai wakil rakyat kalau untuk peningkatan pelayanan maka harus didukung. Sebab peningkatan pelayanan itu tentu yang merasakannya adalah rakyat," kata Rudi Hartono Bangun dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero), di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Wakil rakyat dari pemilihan Sumut III ini menambahkan, dari sisi bisnis PT KAI juga harus berinovasi, sebab kalau bisnis tentu untuk mengambil laba (untung).

Oleh karena itu, Rudi Hartono Bangun mendorong PT KAI harus berinovasi sehingga ada jasa yang ditawarkan. Misalnya dari kelas ekonomi, kelas 1, VIP, Eksekutif harus ada inovasinya, kelebihannya dan harga-harganya.

"Harus berinovasi, jangan terus disamakan, harus ada peningkatan," ujarnya.

Pada sisi lain, Rudi Hartono Bangun mempertanyakan perawatan sarana dan prasarana, mulai dari rel-rel kereta, jembatan-jembatan besi yang lama, keamanan kereta dan gerbongnya.

"Rel kereta ini kan panjang. Ada juga saya lihat jembatan-jembatan besi yang lama. Ini bagaimana keamanan dan perawatannya?" Katanya.