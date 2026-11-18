jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menjalin koordinasi dengan sejumlah instansi di Semarang, Belawan, dan Makassar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai.

Kolaborasi ini diarahkan untuk mencegah penyelundupan narkotika dan barang ilegal, meningkatkan pengawasan wilayah perairan, serta melindungi penerimaan negara.

Di Semarang, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menerima kunjungan jajaran BNNP Jawa Tengah yang dipimpin Plt Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Edi Swasono pada 26 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika, terutama melalui koordinasi berkelanjutan, pertukaran informasi, dan langkah kolaboratif sesuai tugas serta kewenangan masing-masing instansi.

Sebagai instansi yang mengawasi lalu lintas barang lintas batas negara, Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mencegah masuknya narkotika melalui jalur kepabeanan.

Sementara itu, BNNP menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Jawa Tengah.

Di Belawan, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Kodaeral I pada 27 Oktober 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Markas Komando Daerah Angkatan Laut I tersebut membahas pengawasan perairan Sumatera Utara, pertukaran informasi intelijen maritim, dan koordinasi patroli laut untuk mencegah serta menindak aktivitas ilegal.