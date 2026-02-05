Tingkatkan Pengawasan di Berbagai Daerah, Bea Cukai Perkuat Sinergi Lintas Instansi

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Bea Cukai terus memperkuat sinergi dengan berbagai instansi pemerintah dan aparat penegak hukum di sejumlah daerah.

Hal ini sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai sepanjang awal 2026.

Di Aceh, Bea Cukai Lhokseumawe memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Aceh Utara melalui kunjungan kerja yang dipimpin Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Agus Siswadi.

Pertemuan tersebut membahas penguatan penanganan perkara kepabeanan dan cukai, optimalisasi penindakan, serta pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Hilman Azazi menegaskan komitmen instansinya untuk terus bersinergi melalui komunikasi dan koordinasi yang terstruktur.

Kolaborasi dengan Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian negara secara optimal sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang terpadu.

Di Kepulauan Riau, Bea Cukai Tanjungpinang menerima kunjungan Basarnas Tanjungpinang sebagai langkah koordinasi awal 2026.

Pertemuan ini membahas aspek operasional di wilayah perairan sekaligus mempererat silaturahmi dan komunikasi antarkedua instansi dalam memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat.