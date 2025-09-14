Tingkatkan Produktivitas Lahan, Gubernur Herman Deru Dorong Intensifikasi Pertanian
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Penegasan tersebut disampaikannya di hadapan pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang hadir dalam acara Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional X di Jakabaring Sport City (JSC)) Palembang, Sabtu (13/9).
Seusai meninjau lokasi penanaman padi apung, Herman Deru mengaku bangga dengan capaian hasil uji coba yang dikelola berbagai lembaga.
“Ini hasilnya membanggakan. Artinya kalau diimplementasikan dengan kondisi seadanya saja bisa berhasil, tentu di lapangan juga akan sukses,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Minggu (14/9).
Herman Deru menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dan stakeholder terkait untuk mendorong petani memanfaatkan varietas baru yang tersedia.
Menurut Herman Deru, benih unggul hasil inovasi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh petani.
Selain soal benih, dia juga menggarisbawahi pentingnya disiplin petani dalam memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.
Herman Deru mencontohkan kemudahan akses pupuk yang kini diberikan pemerintah pusat.
Gubernur Herman Deru optimistis Sumsel yang kini sudah masuk lima besar nasional dalam produksi padi tertinggi bisa mengejar capaian provinsi di Jawa
