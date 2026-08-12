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Tingkatkan Produktivitas Pergerakan Truk Ekspor-Impor di Tanjung Priok, JICT Optimalkan Dual Move

Tingkatkan Produktivitas Pergerakan Truk Ekspor-Impor di Tanjung Priok, JICT Optimalkan Dual Move
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Direktur Operasi dan Teknik JICT Doni Budiono saat sosialisasi Dual Move yang melibatkan regulator KSOP Tanjung Priok, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, pengguna jasa, asosiasi, perusahaan freight forwarding dan trucking di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (12/8/2026). Foto: JICT

jpnn.com - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terus mengoptimalkan penerapan JICT Dual Move, yakni skema operasional yang memungkinkan kendaraan melakukan pengantaran peti kemas ekspor dan pengambilan peti kemas impor dalam satu rangkaian kunjungan terminal.

Program itu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pergerakan kendaraan sekaligus membuka peluang mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

Direktur Operasi dan Teknik JICT Doni Budiono mengatakan Dual Move merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dari perspektif rantai logistik yang lebih luas.

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Dia menyebut efisiensi terminal akan memberikan nilai lebih besar ketika dapat diterjemahkan menjadi produktivitas bagi pengguna jasa.

"Melalui Dual Move, kami membuka peluang agar satu kunjungan kendaraan dapat menghasilkan dua pergerakan produktif," kata Doni saat sosialisasi Dual Move yang melibatkan regulator KSOP Tanjung Priok, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, pengguna jasa, asosiasi, perusahaan freight forwarding dan trucking di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (12/8/2026).

Menurut Doni, JICT tidak hanya akan mengukur keberhasilan program dari jumlah transaksi, tetapi juga dari reliability proses, tingkat adopsi pengguna jasa, Truck Turn Time, dan efektivitas implementasi di lapangan.

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"Kami ingin manfaat Dual Move dibuktikan dengan data. Karena itu implementasinya akan terus kami monitor dan evaluasi bersama customer, freight forwarder, dan perusahaan trucking," ujar Doni.

Kepala KSOP Utama Tanjung Priok Capt. Heru Susanto mengatakan pemerintah terus menekankan pentingnya modernisasi tata kelola pelabuhan nasional guna memperlancar arus distribusi barang dan meningkatkan daya saing logistik.

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terus mengoptimalkan penerapan JICT Dual Move untuk meningkatkan produktivitas truk ekspor-impor di Priok.

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