Tingkatkan Rasa Percaya Diri, Srikandi Ganjar Jambi Gelar Beauty Class

jpnn.com, JAMBI - Sukarelawan Srikandi Ganjar Provinsi Jambi menggelar 'Make Up Look For Daily: Tingkatkan Percaya Diri Dengan Skill yang Dimiliki', di Circle Coffee Tugu Juang, Jambi, Minggu, (16/10).

Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan akar rumput sukarelawan Srikandi Ganjar dalam mengkonsolidasikan 'Ganjar Pranowo Untuk Presiden 2024'.

"Srikandi Ganjar Jambi mengadakan kegiatan beauty class dengan tema tutorial make up look for daily, untuk meningkatkan rasa percaya diri dengan skill yang dimiliki," ujar Sekjen Srikandi Ganjar Wilayah Provinsi Jambi, Nur Fauziah.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi agenda silaturahmi antara pengurus Srikandi Ganjar Jambi bersama teman-teman Srikandi Ganjar pada masing-masing daerah di Provinsi Jambi.

"Jadi teman-teman perwakilan setiap daerah kami undang ke Jambi sebagai wadah silaturahmi dan mengeratkan solidaritas pada Srikandi Ganjar Jambi," kata Nur Fauziah.

Ke depan, Fauziah memastikan akan terus menguatkan konsolidasi dukungan bagi Ganjar Pranowo kepada perempuan muda di Kota Jambi dengan berbagai aktivitas positif yang lebih mengedepankan pemberdayaan perempuan.

"Kami akan terus bersama-sama memberikan dukungan-dukungan positif untuk Pak Ganjar, mangawal beliau sebagai presiden 2024," tambahnya.

Fauziah berharap, dukungannya terhadap Ganjar Pranowo ini akan berbuah manis untuk kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres mendatang.