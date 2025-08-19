Tingkatkan Sistem Kekebalan Tubuh dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan bisa membuat sistem kekebalan tubuh menurun.
Sistem kekebalan tubuh adalah jaringan yang melindungi tubuh dari bakteri, racun, parasit, dan virus yang berbahaya.
Memilih makanan yang kaya akan vitamin, mineral, asam lemak, dan nutrisi lain yang diperlukan untuk fungsi kekebalan tubuh.
Ada beberapa makanan yang bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Tiram
Tiram merupakan makanan yang kaya mineral yang baik untuk kesehatan seperti seng dan selenium.
Satu porsi tiram seberat 100 gram mengandung 118 persen dari kebutuhan harian selenium dan 128 persen dari kebutuhan harian seng.
Seng diperlukan untuk perkembangan sel T dan fungsi normal sistem imun.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan salah satunya ialah biji bungan matahari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Makanan Musim Dingin untuk Penderita Diabetes
- Cegah Serangan Penyakit Jantung dengan Rutin Mengonsumsi 7 Makanan Ini
- 4 Makanan yang Baik untuk Kesehatan Usus
- 3 Makanan Kaya Nutrisi untuk Penderita Diabetes
- 3 Jenis Makanan yang Jangan Dikonsumsi Ibu Hamil
- Ketan Jepit, Makanan Palembang yang Hanya Ada Saat Agustus